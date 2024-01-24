Циклон принесет обильные осадки в Казахстан

По информации РГП «Казгидромет», большая часть страны будет находится во власти южного циклона и атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют обильные осадки.
«В северных регионах — в виде снега, в южных — в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман».
Отмечается, что лишь в западной части республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон, сохраняется ясная, морозная погода.
На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется.
В южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8−13, в горных районах 18−23 мороза.