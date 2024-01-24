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Циклон принесет обильные осадки в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25—27 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Вашингтоне: +4° 2 м/с 60% 773 мм рт. ст.
Циклон принесет обильные осадки в Казахстан
Источник: pxhere

По информации РГП «Казгидромет», большая часть страны будет находится во власти южного циклона и атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют обильные осадки.

«В северных регионах — в виде снега, в южных — в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман».

рассказали в РГП «Казгидромет».

Отмечается, что лишь в западной части республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон, сохраняется ясная, морозная погода.

На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется.

В южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8−13, в горных районах 18−23 мороза.