«Кина» не будет, выходите на прогулку: кто в Кишинёве и пригородах останется без электричества в среду, 24 января

Ботаника.
Бульвар Дачия 1, ул. Христо Ботева 2/6, ул. Трандафирилор 24 с 9:00 до 13:00.
Бульвар Дачия 26, 32, 32/1, 34/1, 36, 36А, 36/2, 38, 38/3, 38/4, 38/9, 38/12 с 13:00 до 17:00.
Бульвар Дачия 22/2 с 9:00 до 17:00.
Чеканы.
Ул. Валя Быкулуй 32, с 9:05 до16:00.
Коммуна Бубуечь.
Ул. Александру чел Бун, село Бубуечь, ул. Господинилор, ул. Тудор Бубуйог (частично) с 9:05 до 16:00.
Рышкановка.
Ул. Дойна 118, 122, 126, 148/2, 150/1−150/13, 150/2−150/14, 150/23−150/27, 150/30, 150/112−150/120, 150 /124, 150W, 154/1, 154/2, 154/3, 154/7 с 9:15 до 17:00.
Крикова.
Ул. Петру Унгуряну, 2/1, с 9:00 до 17:00.
Ставчены.
Ул. Константина Стамати, ул. Конструкторилор, ул. Думитру Матковского, ул. Флорилор, ул. Гоянул Ноу, ул. Грэтиешть, переулок Грэтиешть, ул. Иона Крянгэ, ул. Мугурел, ул. Нистрянэ, село Ставчены, ул. Василе Александри, ул. Виерилор, переулок Виерилор, ул. Виилор, переулок Виилор (частично) с 13:00 до 17:00.