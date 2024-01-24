Движение на перекрёстке в Челябинске ограничили из-за аварийных работ

Движение частично ограничили до конца недели на перекрёстке в Ленинском районе Челябинска из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом водителей предупредили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать до 28 января. Речь об участке улицы Дзержинского в направлении улицы Машиностроителей в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной.
Напомним, накануне вечером в Ленинском районе рабочие повредили водовод, из-за чего в домах жителей отключили воду. Повреждённую трубу ремонтируют.