Тест на признаки аутизма у ребенка запустили на сайте нижегородского минздрава

Напомним, что детям и взрослым с РАС в Нижнем Новгороде помогает Центр поддержки семей «Обнаженные сердца». Бесплатные программы для малышей направлены на социализацию, работу с проблемным поведением и развитие инициативности в играх, для родителей — с принятием и выстраиванием контактов с детьми, а для взрослым с аутизмом — с трудоустройством.