Тест на признаки аутизма у ребенка запустили на сайте нижегородского минздрава

Онлайн-опросник на признаки аутизма у ребенка запустили на сайте нижегородского минздрава. M-CHAT-R — тест не ставит диагноз, а лишь определяет риски и при необходимости рекомендует обследование у специалиста.
Всего за несколько минут родители могут ответить на 20 вопросов, если их что-то беспокоит в развитии ребенка в возрасте 16−30 месяцев. Результаты теста можно обсудить с врачем — диагностировать аутизм может только психиатр.
Напомним, что детям и взрослым с РАС в Нижнем Новгороде помогает Центр поддержки семей «Обнаженные сердца». Бесплатные программы для малышей направлены на социализацию, работу с проблемным поведением и развитие инициативности в играх, для родителей — с принятием и выстраиванием контактов с детьми, а для взрослым с аутизмом — с трудоустройством.