В кузбасском Таштаголе девушка избивала дочь шнуром и запирала в сундуке

С октября по декабрь прошлого года обвиняемая систематически избивала свою полуторалетнюю дочь электрическим шнуром и другими предметами, а также запирала ребёнка в сундук на несколько десятков минут. Об этом всём полиции сообщила знакомая молодой матери. Раньше в поле зрения правоохранителей она не попадала.