В кузбасском Таштаголе девушка избивала дочь шнуром и запирала в сундуке

Как сообщают следователи Кузбасса, 22-летнюю жительницу Таштагола подозревают в истязании несовершеннолетней.
С октября по декабрь прошлого года обвиняемая систематически избивала свою полуторалетнюю дочь электрическим шнуром и другими предметами, а также запирала ребёнка в сундук на несколько десятков минут. Об этом всём полиции сообщила знакомая молодой матери. Раньше в поле зрения правоохранителей она не попадала.
Сейчас потерпевшая в социальном учреждении, обвиняемую допрашивают. Со следствием она сотрудничает, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Сотрудники следственных органов опрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.