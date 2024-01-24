Эстафета огня пройдет в Сочи в честь юбилея Олимпийских игр

Факелоносцы пройдут от пункта пропуска Магри до площади Южного Мола через Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, вокзал Лазаревского района, площадь вокзала Сочи, улицу Навагинскую, сквер «Фестивальный» и парусный центр комплекса «Юг Спорт».
Напомним, десять лет назад эстафета огня в Сочи собрала 14 тысяч факелоносцев — она стартовала в октябре 2013 года, прошла по всем регионам РФ и стала самой масштабной за всю историю зимних Олимпийских игр.
Названа программа мероприятий к юбилею Олимпийских игр в Сочи — афиша.
В городе пройдут порядка 40 тематических площадок.