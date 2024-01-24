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Эстафета огня пройдет в Сочи в честь юбилея Олимпийских игр

В Сочи со 2 по 7 февраля состоится эстафета огня (16+) — мероприятие будет посвящено десятилетию Олимпийских игр (18+), которые прошли на курорте в 2014 году. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Источник: KrasnodarMedia.su

Факелоносцы пройдут от пункта пропуска Магри до площади Южного Мола через Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, вокзал Лазаревского района, площадь вокзала Сочи, улицу Навагинскую, сквер «Фестивальный» и парусный центр комплекса «Юг Спорт».

Напомним, десять лет назад эстафета огня в Сочи собрала 14 тысяч факелоносцев — она стартовала в октябре 2013 года, прошла по всем регионам РФ и стала самой масштабной за всю историю зимних Олимпийских игр.

Названа программа мероприятий к юбилею Олимпийских игр в Сочи — афиша.

В городе пройдут порядка 40 тематических площадок.