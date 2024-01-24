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Милонов предложил Минкульту организовать премию имени Летова для рок-музыкантов

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к Министерству культуры РФ с просьбой изучать возможность учреждения госпремии или конкурса имени Егора Летова. Предполагается, что ее смогут получить молодые исполнители отечественной рок-музыки, «авторы патриотических популярных песен и музыкальных композиций», передает «РИА Новости».
Милонов Виталий
Источник: РИА "Новости"

В запросе Милонова на имя министра Ольги Любимовой отмечается, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России, «несмотря на обстоятельства и времена». «Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его “либеральных коллег” по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда “западных ценностей”, разрушающих и размывающих основы русской культуры», — говорится в письме.

Депутат считает, что россияне переживают «период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада». По его мнению, премия имени Егора Летова поможет России сохранить культурное наследие и помочь новым авторам завоевать популярность.

Леонид Уварчев

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