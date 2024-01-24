Милонов предложил Минкульту организовать премию имени Летова для рок-музыкантов

В запросе Милонова на имя министра Ольги Любимовой отмечается, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России, «несмотря на обстоятельства и времена». «Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его “либеральных коллег” по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда “западных ценностей”, разрушающих и размывающих основы русской культуры», — говорится в письме.