Мультфильм о Хабаровском крае озвучил сын Владимира Высоцкого

Мультфильм сделан с помощью пластилиновой анимации. Он длится всего чуть больше минуты, но за это время успевает рассказать о многом, что есть в Хабаровском крае. Начинается он с информации о близости к Китаю и знаменитом «пятитысячном» виде. Упоминаются и географические особенности: к примеру, Пекин, Сеул и Токио к краю ближе, чем Москва, а еще Хабаровск находится на одной широте с Парижем. Климат тут переменчивый: зимой жутко холодно, а летом — жутко жарко. Солнце тут бывает 300 дней в году.