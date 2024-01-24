Мультфильм о Хабаровском крае озвучил сын Владимира Высоцкого

Федеральный анимационный проект «Мульти-Россия», который рассказывает об уголках и достопримечательностях нашей необъятной страны, выпустил очередной ролик, которых посвятил Хабаровскому краю. В видео есть главный герой — медведь-краевед, который и говорит о самом необычном в той или иной части страны. Его озвучит Никита Высоцкий — сын известного поэта и певца Владимира Высоцкого.
Мультфильм сделан с помощью пластилиновой анимации. Он длится всего чуть больше минуты, но за это время успевает рассказать о многом, что есть в Хабаровском крае. Начинается он с информации о близости к Китаю и знаменитом «пятитысячном» виде. Упоминаются и географические особенности: к примеру, Пекин, Сеул и Токио к краю ближе, чем Москва, а еще Хабаровск находится на одной широте с Парижем. Климат тут переменчивый: зимой жутко холодно, а летом — жутко жарко. Солнце тут бывает 300 дней в году.
Рассказали в видео и о природе региона, показав горные хребты Сихотэ-Алиня, Дуссе-Алинь и озеро Медвежье, которое находится на территории заповедника Буреинский. Также было сказано о чуде Хабаровского края — Амурских столбах и Шантарских островах, где можно увидеть гренландских китов.