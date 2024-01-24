Мэр Краснодара заявил о подготовке к строительству метро в городе

По его словам, их ведет столичная фирма, имеющая большой опыт в данной сфере.
Первую маршрутную сеть мы прорисовали, сейчас закладываем ее в корректировку генерального плана развития города. Будет источник финансирования. Не исключаю, что он окажется федеральным. Технологии шагают вперед: подземные озера, реки Краснодара… Да, все это осталось, но сегодняшние технологии позволяют решить любой вопрос.
Первые идеи возведения метрополитена в Краснодаре возникли еще в 1970-е годы.
Здесь следует обратиться к многолетней истории местных властей и мечте краснодарцев когда-нибудь все-таки заиметь городскую подземку.
Первые идеи возведения метрополитена в Краснодаре возникли еще в 1970-е годы.
— Опыт строительства метро в других городах по большому счету негативный, поскольку сопряжен с безумными затратами на создание разветвленной сети, приобретение вагонов, содержание и обслуживание сложной инфраструктуры. Много лет назад мы даже начали проектировать схему расположения станций метро — насчитали 19 станций, необходимых городу, — рассказал корреспонденту «РГ» заслуженный архитектор России Юрий Рысин, многие годы занимавший пост главного архитектора Кубани. — Но когда прикинули затраты — на линейное хозяйство, строительные работы, да еще учитывая грунтово-геологические условия, — вывод напрашивался сам собой… Для Краснодара, на мой взгляд, лучшей и наиболее безопасной альтернативой метро может стать трамвайная система.
Однако стремительное развитие города снова заставило вернуться, казалось бы, к давно отправленным в архивы планам.
Ведь за последние 20 лет, по словам мэра, население Краснодара увеличилось ровно в три раза. И теперь город в часы пик намертво встает в пробки.
Так, на состоявшейся в начале декабря «Прямой линии» с жителями региона губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что идею масштабного транспортного развития города и строительства подземки власти не оставили. В первую очередь это связано с активным ростом кубанской столицы, население которой губернатор оценил в 1,6 миллиона человек.
По словам Вениамина Кондратьева, он поднимал эту тему на встречах с руководителями компаний, которые занимаются строительством метро в столице и других городах, и они готовы взяться за работу.
Первичный проект, который предложили подрядчики, показал, что его реализация возможна. Мы ждем государственную экспертизу, которая расскажет о возможности строительства метро исходя из местного грунта, подземных речек и так далее.
Как стало известно, метро в Краснодаре планируется проложить из центра (от улицы Красной) в новый громадный микрорайон, который в ближайшие годы появится в северо-восточной части города. Ветка пройдет также через появившиеся в последние годы густонаселенные районы столицы края.
— Метро в Краснодаре намечено построить за счет привлечения частных инвестиций. Окончательные трассировки будут определены в ходе разработки и утверждения градостроительной документации, а также документации по планировке территории, — добавил глава города Евгений Наумов.
Тем временем.
На этой же встрече с журналистами председатель городской думы Вера Галушко сообщила, что международный аэропорт Краснодара может начать свою работу и принять первые пассажирские рейсы в феврале 2024 года. По ее словам, все службы аэропорта готовы к возобновлению работы. «Ожидаем ответа от Росавиации», — сказала спикер.