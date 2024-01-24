Мэр Краснодара заявил о подготовке к строительству метро в городе

— Опыт строительства метро в других городах по большому счету негативный, поскольку сопряжен с безумными затратами на создание разветвленной сети, приобретение вагонов, содержание и обслуживание сложной инфраструктуры. Много лет назад мы даже начали проектировать схему расположения станций метро — насчитали 19 станций, необходимых городу, — рассказал корреспонденту «РГ» заслуженный архитектор России Юрий Рысин, многие годы занимавший пост главного архитектора Кубани. — Но когда прикинули затраты — на линейное хозяйство, строительные работы, да еще учитывая грунтово-геологические условия, — вывод напрашивался сам собой… Для Краснодара, на мой взгляд, лучшей и наиболее безопасной альтернативой метро может стать трамвайная система.