В Кемерове начали ямочный ремонт на нескольких участках дорог

Как сообщает администрация г. Кемерово, на нескольких участках городских дорог начался ямочный ремонт.
Дорожники применят смесь, с которой можно работать и при отрицательных температурах. Они затронут участки Октябрьского, Притомского, Кузнецкого проспектов, улицы Терешковой и других дорог, где этой зимой образовались дефекты дорожного покрытия.
Мы писали, что в Кемерове также протянут линию освещения 3 км на Кузнецком проспекте.
За пять лет власти потратили на ремонт дорог из бюджетов всех уровней 38,5 млрд рублей. Всего привели к нормативному состоянию более 1,5 тыс. км автодорог.