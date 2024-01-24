В Волгограде простились с погибшим в СВО Денисом Шерстюком

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» близкие друзья Дениса Шерстюка, он погиб при попытке спасти раненого командира — бойца поразил осколок кассетного снаряда. Произошло это 15 января этого года. До того, как попасть в зону СВО, волгоградец работал в коммунальной сфере, несколько лет возглавлял управляющую компанию.