В Волгограде простились с погибшим в СВО Денисом Шерстюком

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» близкие друзья Дениса Шерстюка, он погиб при попытке спасти раненого командира — бойца поразил осколок кассетного снаряда. Произошло это 15 января этого года. До того, как попасть в зону СВО, волгоградец работал в коммунальной сфере, несколько лет возглавлял управляющую компанию.
Во вторник, 23 января, на Центральном кладбище Волгограда прошла церемония отпевания, после чего Денис Шерстюк был похоронен на Моторном кладбище Дзержинского района. У него остались жена и двое детей — 15-летний сын и 8-летняя дочь.
Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.