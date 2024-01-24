В Иркутскую область на отдых приехали дети из Белгородской области

На отдых в Иркутскую область приехали 68 школьников из Белгородской области. Проезд, проживание детей и их сопровождающих оплатили из бюджета Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Дети находятся в круглогодичном оздоровительном лагере «Звездный». Им проведут экскурсии на Байкал, по Ангарску. Также для них организуют спортивные мероприятия и мастер-классы, — говорят в правительстве.
Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, сейчас ребята приехали туда, где спокойно.
— Пусть выспятся, отдохнут, наполнятся новыми впечатлениями. С нас — максимальная забота, деликатность, участие, — сказал он.
Ранее сообщалось, что свыше 30 новых соцобъектов появились в 2023 году в Иркутской области.