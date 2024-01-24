Потепление до −3 градусов придет в Омскую область к выходным

Потепление до −3 градусов и снег придут в Омскую область к выходным. О том, какая будет погода в Омске в ближайшие дни, рассказали синоптики.
Завтра, 25 января, ночью ожидается −15…-20 градусов, местами — до −30 градусов. Днем — от −13 до −18 градусов. В отдельных районах — до −8 градусов. В утренние и ночные часы синоптики прогнозируют туман и изморозь. Ветер восточный, юго-восточный до 8 м/с.
В пятницу, 26 января, чуть потеплеет. Так, в ночные часы будет −12…-17 градусов, местами — до −24 градусов. Днем воздух прогреется до −3…-8 градусов. В течение суток возможен небольшой снег, гололедица. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью до 12 м/с.
Отметим, в выходные столбик термометра выше −5 градусов не поднимется.