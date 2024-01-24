Проезд по улице Амирхана в Казани открыли после очередного потопа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Улицу Амирхана дважды затопило за последние два дня. После очередного потопа проезд по ней вновь открыли. Специалисты обработали проезжую часть реагентом. Без воды на данный момент остаются пять многоквартирных домов. В МУП «Водоканал» происшествие объяснили полным износом водопровода, построенного в 1994 году. Под отключение попали дома по улицам Амирхана, 11, 13, 15 и Чистопольская, 61а, 61б. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.