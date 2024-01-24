В Екатеринбурге школьный охранник напился и устроил шоу перед учениками

Вечером 23 января учеников школы № 147 в Екатеринбурге то ли напугал, то ли повеселил местный охранник. Сотрудник одного городского ЧОП пришел в школу явно пьяным. Школьники не оценили такого подхода к работе и решили снять мужчину на видео. Позже выяснилось, что в этот день у мужчины вообще был выходной. Для чего он пришел в школу — непонятно.
— Вот, смотрите: стоит охранник пьяный, пьет на работе. Он охранник! Почему он должен пить на работе? Детей оскорбляет, — говорит школьник, снимающий видео.
На видеозаписи мужчина и правда мягко говоря не в себе. Он шатается из стороны в сторону, держится за раковину у столовой. Затем подзывает жестами к себе школьников, которые стали свидетелями такого перформанса.
В конце видео охранник сдался и уселся на пол, облокотившись на стену. Его в этот момент уже отчитывает другой сотрудник ЧОПа, сменщик любителя выпить. Мужчине даже пару раз прилетело кулаком по голове, а потом его оттащили от турникетов, где уже столпились любопытные школьники. Инцидент руководство школы уже прокомментировало.
— В 20:00 позвонил дежурный администратор П. Г. Лапин, который сообщил о том, что в школе № 147, охрану которой осуществляет ЧОП «Легионер», в коридоре первого этажа появился в неадекватном состоянии охранник вышеуказанного ЧОП. Лапиным была вызвана группа быстрого реагирования и Скорая помощь для освидетельствования охранника на состояние алкогольного опьянения. Также о данном факте было сообщено руководству ЧОП, — рассказал директор учебного заведения.
Принять меры решили не только в «Легионере», но и в полиции Екатеринбурга.
— Сотрудники полиции проверяют опубликованную в сети Интернет информацию. Сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции № 11 Железнодорожного района, — сообщил «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сейчас полицейские проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.