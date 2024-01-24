В Екатеринбурге школьный охранник напился и устроил шоу перед учениками

Вечером 23 января учеников школы № 147 в Екатеринбурге то ли напугал, то ли повеселил местный охранник. Сотрудник одного городского ЧОП пришел в школу явно пьяным. Школьники не оценили такого подхода к работе и решили снять мужчину на видео. Позже выяснилось, что в этот день у мужчины вообще был выходной. Для чего он пришел в школу — непонятно.