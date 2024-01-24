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До −28 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на четверг

По информации синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно с прояснением.
Сейчас в Вашингтоне: +3° 3 м/с 70% 772 мм рт. ст.

До минус 28 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно с прояснением, ночью 25 января в юго-восточных районах пройдет слабый снег, днем в восточной половине местами — небольшой снег. Ветер северо-западный 1−6 м/с.

«Температура воздуха ночью минус 18−23, при прояснении — минус 23−28 градусов, завтра днем будет минус 7−12», — говорится в комментарии.

До минус 32 опускались столбики термометров на Южном Урале минувшей ночью, говорят синоптики.