До −28 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на четверг

До минус 28 опустятся столбики термометров в Челябинской области в ночь на четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно с прояснением, ночью 25 января в юго-восточных районах пройдет слабый снег, днем в восточной половине местами — небольшой снег. Ветер северо-западный 1−6 м/с.
«Температура воздуха ночью минус 18−23, при прояснении — минус 23−28 градусов, завтра днем будет минус 7−12», — говорится в комментарии.
До минус 32 опускались столбики термометров на Южном Урале минувшей ночью, говорят синоптики.