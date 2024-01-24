Дептранс Самары объяснил сбои в работе трамваев

Департамент транспорта Самары отреагировал на претензии самарцев, отмечающих работу наземного электротранспорта.
Горожане жалуются на долгое ожидание трамваев на остановках, холод в вагонах зимой и работающие летом, в жару, печки, грязь, при этом отмечают повышение оплаты проезда.
Кроме того, бывали случаи схода трамваев с рельсов, приводившие к задержкам движения.
В профильном департаменте объяснили проблемы в работе трамваев тем, что в Трамвайно-троллейбусное управлении высокий уровень износа подвижного состава, и хотя в ТТУ проводят возможные ремонтные работы, однако в связи с большим сроком эксплуатации происходят сходы по технической неисправности.
«Понимаем, что ситуацию нужно менять. С прошлого года запущена программа капремонта трамвайных вагонов, закупаются новые вагоны. Дополнительно готовим предложения по обновлению парка в 2024 году».
Такое объяснение не удовлетворило жителей Самары, отметивших, что на это дептранс ссылается уже несколько лет.