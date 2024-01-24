Дептранс Самары объяснил сбои в работе трамваев

В профильном департаменте объяснили проблемы в работе трамваев тем, что в Трамвайно-троллейбусное управлении высокий уровень износа подвижного состава, и хотя в ТТУ проводят возможные ремонтные работы, однако в связи с большим сроком эксплуатации происходят сходы по технической неисправности.