Пара, экзамены, свадьба: три истории о том, как уживаются молодожены-студенты

Как поется в песне Нины Бродской «Звенит январская вьюга», с любовью встретиться — проблема трудная. Кто-то скажет, что нужно уделять этому время, пока молодой. Хороший совет, но студенты, поступившие в медицинские вузы, закатят глаза на такое предложение. Их молодые годы — самые важные в обучении и построении карьеры высококвалифицированного специалиста. Но даже в череде дней, заваленных учебниками, практиками, парами и экзаменами все же есть место чувствам. В преддверии Дня студента «Комсомолка» побеседовала с тремя парами, которым удалось благодаря любви к науке построить крепкие семьи.
Их объединила медицина
Юля и Алексей Никитины родом из Арсеньева, они познакомились, когда перешли в 10 класс с медицинским уклоном. Леша оказался новеньким, и только представьте, вторым парнем на класс из 29 девчонок. Юля проявила инициативу. «Слушай, не найдется ручка для новой одноклассницы?». Вот с этой фразы и началась добрая и нежная история влюбленных. До сих пор они вспоминают знакомство с теплотой в сердцах.
Ребята вместе готовились к экзаменам, вместе поступали в медицинский университет ТГМУ, переехали во Владивосток и начинали жизнь в большом городе. Учеба на одном курсе еще больше сблизила их — всегда можно помочь друг другу с освоением тяжелой темы или потренироваться во всевозможных практических навыках.
В августе 2023 года после окончания пятого курса влюбленные зарегистрировали свои отношения. В будущем Алексей намерен работать военным врачом в силах флота, а Юля планирует стать онкологом и продолжить заниматься наукой.
Сейчас супруги учатся на шестом курсе. «Комсомолке», кстати, посчастливилось пообщаться с Юлей лично. Удалось нам отвлечь ее на несколько минут, чтобы поговорить по душам о любви, науке и медицине.
«Мы уважаем друг друга, наши стили жизни. Друзья удивляются, ведь я такая энергичная и громкая, Леша полная противоположность. Мы в этом друг друга дополняем. Я для себя приняла решение, что буду там, где муж. Нам повезло, что медицинская специальность всегда и везде востребована. Что касается будущего, я думаю, медицина будет нацелена на профилактику, на предупреждение заболеваний, сейчас этому посвящено множество проектов».
Пока мы разговаривали по душам с девушкой, ее муж сдавал экзамены по травматологии ортопедии. Не сомневаемся, что он показал свои знания на высшем уровне!
Сдал фармакологию — можно жениться
Дарья и Дмитрий Туз поженились спустя два года после знакомства, когда молодой человек закрыл сессию на третьем курсе. Кто бы мог подумать, что первокурсник так покорит умницу и красавицу со второго курса. Преподаватели шутили: сдал анатомию — можно влюбляться, сдал фармакологию — можно жениться.
«Самый большой наш общий интерес — это медицина. Я живу анестезиологией и реаниматологией, она акушерством и гинекологией. С учетом постоянной работы и учебы каждый вечер после смен и учебных будней превращается в маленькую врачебную конференцию. Любим проводить время на свежем воздухе, обожаем природу Приморского края. Мы оба фанатики своего дела и установили правило с самого начала отношений — не смотря на обилие дел, всегда находить время друг на друга», — рассказал Дмитрий.
Даша оттачивает навыки в ординатуре по акушерству и гинекологии, планирует работать оперирующим врачом в роддоме, помогать появляться деткам на свет. Дима по окончанию обучения и выполнения условий контракта (обучается в военном учебном центре) намерен связать свою жизнь с анестезиологией-реаниматологией.
А в душе мы путешественники
Василий и Юлиана Даниловы влюбились друг в друга на первом курсе, а свадьбу сыграли летом перед началом третьего года обучения. Никаких секретов по сохранению любви у молодых нет, все просто: общие интересы и желание проводить свободное время от учебы вместе.
«Зимой это каток, горки и лыжи. Летом же море, там мы исследуем интересные места, ходим по сопкам, и плаваем на сапах. Очень любим путешествовать. Например, прошлым летом летали в Москву и Питер, следующая наша поездка планируется в Китай. Но будем откровенны, лучший отдых для нас — это сон», — поделился Василий.
С теплотой супруги вспоминают, как они отпраздновали Новый год. Это их самый любимый праздник, его они встречают в кругу семьи, обязательно украшают комнату, и смотрят фильмы про мальчика-волшебника Гари Поттера. Так влюбленные привыкли поднимать себе настроение и создавать атмосферу праздника. После обучения муж и жена будут участковыми терапевтами.
Прочитав эти три истории, напрашивается простой, но важный вывод: разговаривайте, уделяйте друг другу время, а главное, сохраняйте доверие и уважение в семье. Тогда огромное чувство под названием любовь будет с годами только расти и крепнуть.