Пара, экзамены, свадьба: три истории о том, как уживаются молодожены-студенты

«Мы уважаем друг друга, наши стили жизни. Друзья удивляются, ведь я такая энергичная и громкая, Леша полная противоположность. Мы в этом друг друга дополняем. Я для себя приняла решение, что буду там, где муж. Нам повезло, что медицинская специальность всегда и везде востребована. Что касается будущего, я думаю, медицина будет нацелена на профилактику, на предупреждение заболеваний, сейчас этому посвящено множество проектов».