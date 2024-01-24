Главные новости 24 января

Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире
За бывшего президента проголосовали почти 55% избирателей-республиканцев в штате Нью-Гемпшир.
В Орле повреждены несколько многоквартирных домов после атаки БПЛА
БПЛА сбили сегодня, 24 января, утром, никто не пострадал.
В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом
Из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом.
Лавров на заседании СБ ООН поставил на место постпреда Израиля
Глава МИД РФ посоветовал Гиладу Эрдану обратить внимание на свою совесть, вместо того, чтобы критиковать другие страны за поставки оружия России.
Связываемый с Гинером банк перешел в собственность Украины
Летом ГБР заявило о национализации этого актива, связав его с Гинером, которого Киев объявил в розыск.