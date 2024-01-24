Длинные выходные в феврале: как будем отдыхать на День защитников Отечества

Наиболее выгодны для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2024 году с точки зрения денег наиболее выгодно будет брать отпуск в июле (23 рабочих дня), в августе (22 рабочих дня), а также в октябре (23 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты.