Длинные выходные в феврале: как будем отдыхать на День защитников Отечества

Следующие длинные выходные ожидаются уже в феврале в честь Дня защитника Отечества. В этот праздник жителей республики ждут трехдневные выходные с 23 по 25 февраля.
Ранее «Башинформ» публиковал советы экспертов о том, когда лучше брать отпуск в 2024 году, чтобы не потерять в деньгах.
Наиболее выгодны для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2024 году с точки зрения денег наиболее выгодно будет брать отпуск в июле (23 рабочих дня), в августе (22 рабочих дня), а также в октябре (23 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты.