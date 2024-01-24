На площади Победы в Калининграде разбирают новогоднюю ёлку. К работам приступили во вторник, 23 января.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, рабочие уже сняли с конструкции праздничные игрушки и ветки. Работы планируют завершить до 26 января.
Ранее в центре Калининграда начали разбирать новогодние украшения. До конца недели с улиц города планируют убрать все гирлянды и светящиеся композиции. Конструкции будут хранить на муниципальных складах до следующих новогодних праздников.
Калининград украшали к Новому году с начала декабря. Первыми нарядили ёлки в сквере Шиллера. На улицах установили световые инсталляции и праздничные композиции, а также 75 живых елей в кадках.