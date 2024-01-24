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«Отошла буквально на пару минут»: случайно закрывшуюся в квартире 2,5-летнюю девочку спасли в Иркутске

В Иркутске пожарные спасли 2,5-летнюю девочку, случайно закрывшуюся в квартире.
Источник: МЧС РФ

— 24 января дежурный караул 1 пожарно-спасательной части имени Станислава Омельянчика города Иркутска принял необычный вызов. В микрорайоне Юбилейный Иркутска маленькая девочка закрыла дверь на внутренний замок, пока ее мама отлучилась на пару минут, — говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как рассказывает мама 2,5-летней девочки, она собирала дочь в садик. Пока ребенок смотрел мультики, она решила выйти на улицу с собакой. Ее не было дома буквально пару минут, но за это время дочка успела закрыть изнутри входную дверь на верхний замок.

— До него дочка не дотягивалась и вообще никогда не проявляла интереса к нему. На мои просьбы открыть его малышка не реагировала. Я не взяла с собой мобильный, поэтому обратилась к соседям, и те позвонили на 101, — рассказывает она.

Спасатели приехали очень быстро. Квартира Елены находится на первом этаже, через окно пожарные общались с дочкой, но уговорить ее открыть балконную дверь им все-таки не удалось, пришлось поддевать ее пожарным ломиком.

— Действовали аккуратно — дочка даже не испугалась, когда ребята вошли в квартиру, — отметила Елена.

Она поблагодарила спасателей за оперативное реагирование и отзывчивость.