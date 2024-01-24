«Отошла буквально на пару минут»: случайно закрывшуюся в квартире 2,5-летнюю девочку спасли в Иркутске

— 24 января дежурный караул 1 пожарно-спасательной части имени Станислава Омельянчика города Иркутска принял необычный вызов. В микрорайоне Юбилейный Иркутска маленькая девочка закрыла дверь на внутренний замок, пока ее мама отлучилась на пару минут, — говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— До него дочка не дотягивалась и вообще никогда не проявляла интереса к нему. На мои просьбы открыть его малышка не реагировала. Я не взяла с собой мобильный, поэтому обратилась к соседям, и те позвонили на 101, — рассказывает она.
Спасатели приехали очень быстро. Квартира Елены находится на первом этаже, через окно пожарные общались с дочкой, но уговорить ее открыть балконную дверь им все-таки не удалось, пришлось поддевать ее пожарным ломиком.
— Действовали аккуратно — дочка даже не испугалась, когда ребята вошли в квартиру, — отметила Елена.
Она поблагодарила спасателей за оперативное реагирование и отзывчивость.