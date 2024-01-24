Статус многодетной семьи будет присваиваться в Приморье бессрочно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.
Как разъяснила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая, статус многодетной семьи будет присваиваться бессрочно, а меры поддержки положены многодетной семье до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если ребенок обучается очно. Кроме того, многодетные семьи будут получать единое удостоверение федерального образца.
Светлана Красицкая подчеркнула, что решение установить единый статус многодетной семьи абсолютно верное, так как набор льгот должен быть унифицированным для всей России.
Также она отметила, что в Приморском крае многодетные семьи находятся в зоне особого внимания Правительства.
«В Приморье действует целый комплекс мер, направленный на поддержку многодетных семей. Работа проводится в рамках национального проекта “Демография”. Сейчас в крае проживает более 23 тысяч таких семей, в которых воспитывается более 77 тысяч детей», — добавила министр.
Так, меры поддержки многодетных семей включают региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка, а также выплату на покупку жилья, если семья, в которой одновременно родилось трое и более детей, в нем нуждается.
«Наш регион был пилотным, и данная мера поддержки показала свою эффективность. В 2023 году средства на погашение ипотечного кредита получили 614 приморских семей», — подчеркнула министр.
Отдельные меры социальной поддержки предназначены многодетным семьям, в которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. К ним относятся компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодные выплаты на детей в размере 2,5 и 5 тысяч рублей, возмещение расходов на посещение детьми спортивных занятий.
Кроме того, семьи, в которых родился или усыновлен третий и последующие дети до 31 декабря 2022 года включительно, могут получать ежемесячные выплаты, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в крае.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. В этой связи глава государства поручил проработать дополнительные меры по защите материнства и детства, укреплению семейных ценностей.
«В частности, важно возродить традиции многодетной семьи», — отметил президент.