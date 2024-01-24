Статус многодетной семьи будет присваиваться в Приморье бессрочно



«Наш регион был пилотным, и данная мера поддержки показала свою эффективность. В 2023 году средства на погашение ипотечного кредита получили 614 приморских семей», — подчеркнула министр.



Отдельные меры социальной поддержки предназначены многодетным семьям, в которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. К ним относятся компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодные выплаты на детей в размере 2,5 и 5 тысяч рублей, возмещение расходов на посещение детьми спортивных занятий.



Кроме того, семьи, в которых родился или усыновлен третий и последующие дети до 31 декабря 2022 года включительно, могут получать ежемесячные выплаты, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в крае.

