В Самаре закупили 30 автобусов для проблемных маршрутов

В Самаре прошло совещание по развитию общественного транспорта и пассажирских перевозок. На нем обсуждали проблемы с работой автобусов, трамваев и троллейбусов в последнее время. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что жалоб по транспортному обслуживанию очень много.
За последние годы в регионе закупили 340 единиц транспорта, в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные поставки автобусов, вагонов метро, трамваев и троллейбусов. А 50 новых автобусов были направлены в Самару. Несмотря на это, по словам главы региона, результатов добиться пока не удается. Губернатор заявил, что региональные власти готовы помочь в решении вопроса, если необходимые усилия приложит администрация Самары.
По ее словам, для приведения отрасли в нормативное состояние затраты нужны на порядок больше, чем заложены в бюджете города. Мэрия предложила предусмотреть дополнительное ежегодное финансирование в размере 3 миллиардов рублей. Эти деньги должны пойти на ремонт трамвайных путей, закупку новых вагонов и ремонта по 10 трамвайных вагонов.
На автобусные перевозки в городском бюджете заложены 883 миллиона рублей, администрация дополнительно запросила 1,6 миллиард рублей. Также Елена Лапушкина предложила заключать контракты с оплатой по транспортной работе. Чтобы перевозчик получал оплату не от числа перевезенных пассажиров, а по факту выхода маршрутов в рейс.
Губернатор поручил мэрии доработать запрос по необходимым объемам финансирования и представить информацию через две недели. По мнению Дмитрия Азарова, еще важно решить вопрос с нехваткой кадров и рассмотреть для этого повышение зарплат, а также продумать диспетчеризацию и маршрутизацию.
Большое количество жалоб поступает на работу 63 и 36 маршрутов. В ближайшее время на линию там выйдет дополнительный транспорт. Перевозчик «СамараАвтоГАЗ» приобрел 30 новых машин, из них 26 — уже поступили. Их распределят на самые востребованные маршруты, по которым чаще всего поступают жалобы.