В Самаре закупили 30 автобусов для проблемных маршрутов

За последние годы в регионе закупили 340 единиц транспорта, в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные поставки автобусов, вагонов метро, трамваев и троллейбусов. А 50 новых автобусов были направлены в Самару. Несмотря на это, по словам главы региона, результатов добиться пока не удается. Губернатор заявил, что региональные власти готовы помочь в решении вопроса, если необходимые усилия приложит администрация Самары.