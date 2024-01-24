25 января муниципальный транспорт Иркутска станет бесплатным для студентов

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, правом бесплатного проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах студенты смогут воспользоваться в течение всего дня 25 января. Однако для того, чтобы проехать в общественном транспорте в праздничный день, не заплатив, необходимо будет предъявить водителю или кондуктору студенческий билет.