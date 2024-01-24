В этом году освещение появится еще на шести улицах Красноярска

В этом году в Красноярске появится освещение на шести улицах и в 10 общественных пространствах.
Так, на Северном шоссе, Кодинской и Заводской проведут капитальный ремонт сетей, такие же работы пройдут на въезде в город со стороны Березовки. Специалисты продлят существующие линии электропередач: установят новые опоры, светильники, проложат кабели и оснастят систему всем необходимым оборудованием. Работы будут выполнять за счет бюджета города.
Как уточнили в мэрии, на Северном шоссе освещение появится от Енисейского тракта до здания № 31. На Заводской при помощи торшеров осветят дорожку до Железнодорожников 18а.
Кроме того, сейчас идут работы в Солнечном. Новые фонари и опоры устанавливают на участке проспекта Молодёжный от улицы Ерофеевская до улицы Славы.
В мэрии подчеркнули, что это только первоначальные планы. Как правило, в течение года после корректировок бюджета в реестр добавляются новые участки. Так, в прошлом году в начале сезона освещение планировали отремонтировать на пяти участках, а к концу года работы были проведены на 16 улицах.