В этом году освещение появится еще на шести улицах Красноярска

В мэрии подчеркнули, что это только первоначальные планы. Как правило, в течение года после корректировок бюджета в реестр добавляются новые участки. Так, в прошлом году в начале сезона освещение планировали отремонтировать на пяти участках, а к концу года работы были проведены на 16 улицах.