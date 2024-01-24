В Ростовской области 112 пар зарегистрировали брак в красивую дату 24.01.24

В среду, 24 января, в Ростовской области 112 пар зарегистрировали брак. При этом 53 из них — в донской столице. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в областном управлении ЗАГС.
В главном отделе ЗАГС Ростова, Кировском, свидетельства о заключении брака получили 14 молодоженов — их лично поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Такое большое количество заключающих брак в будний день связано с красивой зеркальной датой — 24.01.2024.
Также в ЗАГС отметили, что в текущем году красивыми практически все 24 числа месяцев — когда выпадают на рабочие дни органов ЗАГС.