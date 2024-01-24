В Казани откроют ещё две платные парковки

Согласно документу, платной сделают стоянку на территории между улицами Мастеров и Тансык, а также стоянку на перекрестке улицы Назарбаева и проспекта Универсиады.



В первом случае стоимость услуг составит 30 ₽ в час, а вместимость — 76 машин, во втором — 50 ₽ в час и 77 машин, соответственно.



Кроме того, изменения могут затронуть и действующие стоянки. В частности, парковку около дома 41а на улице Павлюхина хотят расширить на четную сторону улицы Газовая до перекрестка с Халева.



Если проект пройдет экспертизу, то число платных машиномест в Казани вырастет до 9,5 тыс.



«Ъ-Казань».