Согласно документу, платной сделают стоянку на территории между улицами Мастеров и Тансык, а также стоянку на перекрестке улицы Назарбаева и проспекта Универсиады.
В первом случае стоимость услуг составит 30 ₽ в час, а вместимость — 76 машин, во втором — 50 ₽ в час и 77 машин, соответственно.
Кроме того, изменения могут затронуть и действующие стоянки. В частности, парковку около дома 41а на улице Павлюхина хотят расширить на четную сторону улицы Газовая до перекрестка с Халева.
Если проект пройдет экспертизу, то число платных машиномест в Казани вырастет до 9,5 тыс.
«Ъ-Казань».
В Казани откроют ещё две платные парковки
Власти Казани намерены открыть в городе ещё две платные стоянки. Проект постановления исполкома, который проходит сейчас антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.
Согласно документу, платной сделают стоянку на территории между улицами Мастеров и Тансык, а также стоянку на перекрестке улицы Назарбаева и проспекта Универсиады.