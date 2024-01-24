В Омске запретят парковку на Тарской

Как сообщили в среду, 24 января 2024 года, в городском департаменте транспорта, в ближайшее время на участке улицы Тарской от Третьяковской до Яковлева в обоих направлениях установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Отмечается, что парковку здесь запретят, чтобы избежать пробок на дороге из-за припаркованных автомобилей.