Минздрав: в Беларуси на треть выросла заболеваемость ОРИ и гриппом

В частности, за прошедшую календарную неделю заболеваемость выросла на 33% по сравнению с прошлой неделей. Больше половины заболевших — 59,6% — дети в возрасте до 18 лет.
В профильном министерстве отметили, что в основном заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии. Среди них вирусы парагриппа 1−4 типа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, а также микоплазма пневмонии.
Вместе с тем, результаты лабораторного надзора показали рост циркуляции вирусов гриппа А (H1N1, H3N2), добавили в пресс-службе Минздрава.
«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле, но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям», — отметили в ведомстве.
В министерстве полагают, что выполнение элементарных профилактических мер особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье.
Ситуация в мире
По данным ВОЗ, активность гриппа в мире и Европейском регионе продолжает расти: показатели частоты случаев гриппоподобных заболеваний и ОРИ превышают фоновые значения. В Европе в основном преобладают вирусы гриппа типа А.
Отмечается также совместная циркуляция обоих подтипов вирусов гриппа А — A (H1N1)pdm09 (63%) и A (H3N2) (33%).
Среди вирусов типа В подавляющее большинство случаев относятся к линии B/Victoria.
А вот активность коронавирусной инфекции в течение последних недель снижается.