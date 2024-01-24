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Минздрав: в Беларуси на треть выросла заболеваемость ОРИ и гриппом

МИНСК, 24 янв — Sputnik. В Беларуси продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале ведомства.
Источник: Sputnik.by

В частности, за прошедшую календарную неделю заболеваемость выросла на 33% по сравнению с прошлой неделей. Больше половины заболевших — 59,6% — дети в возрасте до 18 лет.

В профильном министерстве отметили, что в основном заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии. Среди них вирусы парагриппа 1−4 типа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, а также микоплазма пневмонии.

Вместе с тем, результаты лабораторного надзора показали рост циркуляции вирусов гриппа А (H1N1, H3N2), добавили в пресс-службе Минздрава.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле, но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям», — отметили в ведомстве.

В министерстве полагают, что выполнение элементарных профилактических мер особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, активность гриппа в мире и Европейском регионе продолжает расти: показатели частоты случаев гриппоподобных заболеваний и ОРИ превышают фоновые значения. В Европе в основном преобладают вирусы гриппа типа А.

Отмечается также совместная циркуляция обоих подтипов вирусов гриппа А — A (H1N1)pdm09 (63%) и A (H3N2) (33%).

Среди вирусов типа В подавляющее большинство случаев относятся к линии B/Victoria.

А вот активность коронавирусной инфекции в течение последних недель снижается.

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медицина