Отопление частично отключат в Иркутске 25 января

Отопление будет отключено в некоторых домах в части четырех районов Иркутска 25 января. Под отключение частично попадут 25 улиц.
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу Оператора тепловой сети в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
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Отопление будет отключено в некоторых домах в части четырех районов Иркутска 25 января. Под отключение частично попадут 25 улиц.
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу Оператора тепловой сети в социальной сети «ВКонтакте» (12+).