Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить госпремию имени Егора Летова

С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе федерального Минкульта. По мнению депутата, омич Егор Летов ассоциируется с идеей патриотизма и любви к России.
«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его “либеральных коллег” по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда “западных ценностей”, разрушающих и размывающих основы русской культуры», — приводит цитату из депутатского запроса РИА Новости.
Премию предлагают выдавать молодым исполнителям отечественной рок-музыки, авторам патриотических популярных песен и музыкальных композиций.