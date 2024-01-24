Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить госпремию имени Егора Летова

«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его “либеральных коллег” по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда “западных ценностей”, разрушающих и размывающих основы русской культуры», — приводит цитату из депутатского запроса РИА Новости.