Улицу Пролетарскую отремонтируют в Иркутске в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Работы на участке от Польских Повстанцев до Карла Маркса проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорят в администрации.
Подрядчика выберут по итогам аукциона, сейчас уже подготовлена техническая документация. Протяженность улицы — 582 метра. Подрядчик должен будет заменить асфальт, сделать тротуары, установить бордюры и дорожные знаки и сделать разметку.
В ходе комплексного ремонта на Пролетарской заменят крышки колодцев ливневой и кабельной канализации, смонтируют современное освещение.