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Дождь, снег и ветер до 20 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25—27 января.
Сейчас в Вашингтоне: +5° 0 м/с 65% 772 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25—27 января. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, в Крыму ожидается дождь, мокрый снег и снег. В центральных, южных и восточных районах республики, а также в горах осадки будут очень сильными. Кроме того, в регионе прогнозируют отложение мокрого снега, гололед и гололедицу. В Крыму также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. В МЧС добавили, что порывы будут достигать 15−20 м/с.

Напомним, 24 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. В отдельных районах на дорогах сохранится гололедица. Осадков в регионе не ожидается.

МЧС