Дождь, снег и ветер до 20 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в Крыму ожидается дождь, мокрый снег и снег. В центральных, южных и восточных районах республики, а также в горах осадки будут очень сильными. Кроме того, в регионе прогнозируют отложение мокрого снега, гололед и гололедицу. В Крыму также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. В МЧС добавили, что порывы будут достигать 15−20 м/с.