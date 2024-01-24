В Омской области резко подскочило количество госпитализаций с коронавирусом

Отметим, что неделей ранее сообщало о выявлении в регионе 266 случаев COVID-19.
Обращает на себя внимание резкий скачок госпитализаций с коронавирусом в Омской области.
Так, по данным федерального оперштаба, с 15 по 21 января 2024 года, в Омской области госпитализировано 64 пациента, и это число самое высокое среди регионов в Сибирском федеральном округе.
В предыдущий период, с 8 по 14 января 2024 года, количество госпитализаций в Омской области составляло 43.
Напомним, что до 31 января 2024 года в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу.