Маршруты трех автобусов изменятся в феврале из-за перекрытия улицы Полтавской. Об этом говорится в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.
С 1 по 23 февраля на Полтавской в районе дома № 66 по улице Генкиной пройдут строительные работы. В это время движение транспорта на участке ограничат и водителям придется перестроить свои маршруты.
Изменения коснутся и общественного транспорта. Так, движение автобусов А-3, А-19 и А-27 в направлении поселка Высоково планируется по улицам Ванеева и Генкиной, а в направлении улицы Белинского — по Республиканской и Ванеева.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стоимость проезда в Нижнем Новгороде ниже среднего среди крупных городов России.