В Telegram произошел новый сбой

Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.