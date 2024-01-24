В Telegram произошел новый сбой

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.
Проблемы возникли и у пользователей WhatsApp и Viber, о чем сообщается на сайте «Сбой.рф».
В частности, жалобы, в основном, поступали из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы и Приморского края.