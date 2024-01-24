Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Беларуси 25 января

В четверг будет облачно. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). В некоторых районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 4−9 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, днем местами по юго-западу — 15−18 м/с.



Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.