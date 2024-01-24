К эпидемии гриппа готовятся в Нижегородской области

Нижегородцам напоминают о необходимости чаще мыть руки, использовать антисептики, маски в общественных местах. В школах должны быть утренние фильтры, чтобы отстранять заболевших детей. Родителям также не рекомендуют отправлять детей в школу с признаками инфекционного заболевания, чтобы не распространять болезнь и облегчить процесс выздоровления.