К эпидемии гриппа готовятся в Нижегородской области

Заболеваемость гриппом в Нижегородской области может вырасти до уровня эпидемии. Об этом 24 января сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзор Наталья Садыкова.
Сейчас идет вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ. Перед Новым годом регистрировали больше 35 тысяч заболевших за неделю. Сейчас — больше 20 тысяч обращений к врачам, почти в 80% случаев выявляется грипп.
«Перерыв на каникулы и морозы дали стабилизацию обстановки. Но ближайшие две недели количество заболевших будет расти. Приближаемся к пику заболеваемости гриппом», — сообщила Наталья Садыкова.
Нижегородцам напоминают о необходимости чаще мыть руки, использовать антисептики, маски в общественных местах. В школах должны быть утренние фильтры, чтобы отстранять заболевших детей. Родителям также не рекомендуют отправлять детей в школу с признаками инфекционного заболевания, чтобы не распространять болезнь и облегчить процесс выздоровления.
Напомним, в Нижегородской области сейчас закрыты на карантин 7% образовательных учреждений — это девять школ в районах и три детсада, в том числе один в Сормовском районе Нижнего Новгорода.