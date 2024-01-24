«Очень надеюсь, что он останется в школе»: родители заступились за учителя английского, которого раскритиковали ученики

— Наян Малик работает в нашей школе с 1 сентября 2023 года. Мой сын стал намного лучше говорить по-английски, даже дома разговаривает. В наших шестых классах есть дети, которые не умеют себя вести. Их часто сажают за первые парты, но в итоге они лишь срывают уроки. Ранее из школы ушел учитель по 3D-моделированию, как раз из-за таких вот хулиганов, — добавила Алия.