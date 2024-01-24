«Очень надеюсь, что он останется в школе»: родители заступились за учителя английского, которого раскритиковали ученики

Учитель английского языка Наян Малик оказался в центре скандала после нескольких обвинений в оскорблении учеников. Однако недавно с редакцией «КП-Екатеринбург» связалась мама одного из учащихся 6 класса школы № 175, которая заступилась за иностранного педагога.
Женщина уверена, что мужчину оклеветали семьи детей, которым неинтересен предмет.
— Наши шестые классы — это самые безбашенные и наглые ученики, — рассказала мама школьника Алия. — Некоторым стоило бы оставаться на третий или четвертый год, но законы этого не позволяют. Я очень надеюсь, что учитель останется.
Известно, что учитель приехал в Россию из Индии, где получал образование.
— Наян Малик работает в нашей школе с 1 сентября 2023 года. Мой сын стал намного лучше говорить по-английски, даже дома разговаривает. В наших шестых классах есть дети, которые не умеют себя вести. Их часто сажают за первые парты, но в итоге они лишь срывают уроки. Ранее из школы ушел учитель по 3D-моделированию, как раз из-за таких вот хулиганов, — добавила Алия.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что в школе проведут разбирательство.
На момент публикации связаться с учителем английского языка не удалось. Наян Малик проигнорировал звонки корреспондента «КП-Екатеринбург».