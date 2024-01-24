Дептранс Москвы протестирует оплату проезда по биометрии на МЦД

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в первом этапе тестирования примут участие сотрудники Транспортного комплекса Москвы. Уже после ведомство пригласит пассажиров присоединиться. Благодаря этому Дептранс сможет тщательно проверить и запустить российский сервис оплаты проезда на привычном высоком уровне.
В настоящее время оплата по биометрии работает на всех станциях метро, МЦК, речном транспорте и «Аэроэкспрессе», добавил Ликсутов.
«Развитие биометрии позволит пассажирам удобно и быстро пересаживаться в едином транспортном пространстве», — сказал вице-мэр.
Ранее стало известно, что москвичи порядка 92 миллионов раз воспользовались функцией биометрии в городском транспорте с момента запуска сервиса. В Дептрансе добавили, что к нему подключились более 330 тысяч пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз.