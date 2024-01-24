Дептранс Москвы протестирует оплату проезда по биометрии на МЦД

Ранее стало известно, что москвичи порядка 92 миллионов раз воспользовались функцией биометрии в городском транспорте с момента запуска сервиса. В Дептрансе добавили, что к нему подключились более 330 тысяч пользователей. Каждый будний день в метро по биометрии проходят около 150 тысяч раз.