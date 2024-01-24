В Крыму напомнили о новом порядке оплаты НДФЛ

Об этом сообщает пресс-служба ФНС России по Крыму.
Так, с 1 января 2023 года налоговые агенты должны платить НДФЛ и подавать уведомление об исчисленных суммах два раза в месяц.
В уведомлении нужно указать сумму НДФЛ, исчисленную и удержанную за период с 1 по 22 текущего месяца. Само уведомление следует направлять не позднее 25 числа текущего месяца, а перечислить суммы — до 28 числа текущего месяца.
Следующее уведомление необходимо подавать по исчисленным и удержанным суммам с 23 по последнее число текущего месяца. Уведомления следует подавать до 3 числа следующего месяца, а перечислять средства — до 5 числа следующего месяца.