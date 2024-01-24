Болезнь Х: что это такое и угрожает ли она жителям Нижегородской области?

«Таяние почв из вечной мерзлоты — это как неизвестность. Там могут быть различные вирусы и возбудители, которые человеку еще неизвестны. Наиболее опасный из них — сибирская язва. И были случаи, когда из-за жаркого лета был падеж оленей. Но что там еще таится в этих ледниках — никто не знает. Поэтому вводимый мониторинг оправдан».