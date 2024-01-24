Болезнь Х: что это такое и угрожает ли она жителям Нижегородской области?

В середине января 2024 года в Давосе прошел Всемирный экономический форум. Одной из его главных тем стало обсуждение «Болезни Х», которая потенциально грозит всему человечеству. Эксперты считают, что «Болезнь Х» может оказаться в 20 раз смертельнее коронавируса. Что это за заболевание и стоит ли нижегородцам бояться его, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru в беседе с заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальей Садыковой.
При этом самой болезни как таковой нет. Это простое обозначение, потенциальный вызов будущего, с которым еще предстоит встретиться человечеству. Такое наименование ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году для подготовки на случай возникновения «нового ковида».
Как пишет «Российская газета», появиться такая болезнь может из-за нескольких причин: неизвестная инфекция, мутировавший вирус или патоген, «оттаявший» из вечной мерзлоты. В конце декабря 2023 года в связи с этим был создан самый северный в России пункт мониторинга вечной мерзлоты — он находится на острове Хейса Земли Франца-Иосифа. Он позволит следить за изменениями в мерзлой почве, которые происходят в результате глобального потепления.
«Таяние почв из вечной мерзлоты — это как неизвестность. Там могут быть различные вирусы и возбудители, которые человеку еще неизвестны. Наиболее опасный из них — сибирская язва. И были случаи, когда из-за жаркого лета был падеж оленей. Но что там еще таится в этих ледниках — никто не знает. Поэтому вводимый мониторинг оправдан».
В России пока не проводится никаких обсуждений и работы по подготовке к борьбе с «болезнью Х». Со слов Натальи Садыковой, нынешняя система здравоохранения России и работа Роспотребнадзора направлены на выявление и изучение новых вирусов. При этом такая работа идет еще со времен Советского союза.
«Эта система идет как наследие советского здравоохранения и накапливает соответствующий опыт. Она немного трансформировалась, но тот же подход и работа обсерваторов, которые мы наблюдали в ковид, распределение заболевших по группам, изоляция контактных — все это было разработано давно. Поэтому специально собираться для обсуждения болезни Х смысла нет», — пояснила Наталья Садыкова.
Сейчас в стране идет мониторинг ныне существующих вирусов: этим занимаются противочумные и исследовательские институты. Они смотрят, какие гены включены в развитие заболевания, чем именно опасны вирусы и как с ними бороться. При этом поставляют образцы новых вирусов в исследовательские центры и регионы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что заболеваемость гриппом в Нижегородской области вышла на уровень эпидпорога.