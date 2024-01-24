Рустам Минниханов посетил новый медцентр в Казани

Медицинский центр специализируется на двух основных направлениях: хирургии и лабораторных исследованиях. В ходе визита Рустаму Минниханову представили планы клиники по дальнейшему совершенствованию медицинских услуг. Благодаря открытию медцентра было создано 100 новых рабочих мест. Также отмечается, что для пациентов сократится время ожидания гинекологических и урологических операций. На 2024 год запланировано проведение около 1400 операций, включая более 1000 гинекологических, более 300 пластических и более 100 урологических.