Рустам Минниханов посетил новый медцентр в Казани

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил недавно открывшийся медицинский центр «Клиника Нуриевых» в Казани. Это значительный инвестиционный проект группы компаний Нуриевых, в который было вложено более 237 млн рублей.
Строительство медцентра осуществлялось на земельном участке, выделенном распоряжением Раиса Республики Татарстан, и при активной поддержке Агентства инвестиционного развития РТ, Министерства здравоохранения РТ и мэрии Казани. Работы велись с 2021 по 2023 годы.
Медицинский центр специализируется на двух основных направлениях: хирургии и лабораторных исследованиях. В ходе визита Рустаму Минниханову представили планы клиники по дальнейшему совершенствованию медицинских услуг. Благодаря открытию медцентра было создано 100 новых рабочих мест. Также отмечается, что для пациентов сократится время ожидания гинекологических и урологических операций. На 2024 год запланировано проведение около 1400 операций, включая более 1000 гинекологических, более 300 пластических и более 100 урологических.
Ранее мы писали, что Минниханов принял участие в церемонии вручения новых автомобилей медицинским учреждениям региона. Мероприятие состоялось на площадке перед МВЦ «Казань Экспо» в рамках итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ.