Как в Крыму распределяют воду

Советник председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Роман Захаров отмечает рекордную наполняемость водохранилищ, рек, водоемов полуострова. Климат меняется, и хоть все предусмотреть нельзя, но должны быть готовы всевозможные сценарии развития той или иной ситуации.
— Буквально за неделю, благодаря осадкам, запасы водохранилищ пополнились на 2,5 млн кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это на 24,5 млн кубометров больше, — рассказал Захаров. — Часть воды из Белогорского гидроузла по реке Биюк-Карасу до села Новоивановка в Нижнегорском районе мы перенаправляем в основное русло Северо-Крымского канала. Когда вода туда попадает, дальше самотеком доходит до насосной станции № 2 вблизи поселка Советский. Дальше перекачивается до насосной станции № 3 в Ленинском районе и пополняет Станционное водохранилище. Вот такой путь проделывает вода. За январь Станционное водохранилище пополнилось почти на 5 млн кубометров. Мы даже немного перевыполнили план.
Природа воду дает, а техническое оснащение уже помогает не просто накопить запасы, но и перенаправить их, в частности, на Восточный Крым — самый вододефицитный регион в республике. Если Южный берег снабжается несколькими источниками, Центральная часть кормится за счет Партизанского, Симферопольского, Аянского водохранилища, то для Восточного Крыма приходится постоянно искать какие-то решения. Сейчас он поддерживается за счет воды из наливных водохранилищ. Всего таких водохранилищ в нашем регионе восемь. И семь из них находятся на территории Восточного Крыма, это Станционное, Фронтовое, Феодосийское водохранилище и др. Согласно сформированному графику они регулярно наполняются дарами природы.
Чудеса инженерной мысли со всеми сопутствующими строительными и управленческими решениями вызвал 2014 год, когда полуостров остался без днепровской воды. Эти решения привели к тому, что сейчас рекордное наполнение водохранилищ за последние 35 лет. Но разработка мероприятий по водообеспечению Республики Крым и города Севастополя будет продолжаться.
— Мы осуществили реконструкцию водозаборной части Фронтового водохранилища, внесли изменения в Феодосийское водохранилище, — поясняет Роман Захаров. — Оснащаем станции новым насосным оборудованием. Мое личное мнение, что после успешного завершения спецоперации на Украине мы снова будем получать днепровскую воду. Наша задача, чтобы весь водохозяйственный комплекс Крыма был технически подготовлен эту воду принять. Уже прорабатываются моменты, когда сельхозпроизводители получат в большем количестве воду для полива и орошения. У нас самые радужные перспективы.
О благоприятном прогнозе говорит и то, что 17 крымских аграриев выразили готовность увеличить площади под орошение, что суммарно составит более тысячи гектаров земли. Это перспектива текущего года.
Если в 2024 году обойдемся без непредвиденных климатических проблем, то полуостров традиционно примет весенние паводки, летние ливни, а потом наступит засушливый период с большим потреблением воды. Но что бы ни подкидывала природа, мы остаемся вододефицитным регионом. Эксперты не советуют использовать в водозаборах ранее не задействованные источники, злоупотреблять речными ресурсами, иначе это приведет к экологической катастрофе.
— Мы не можем забрать у природы всю воду, — говорит советник председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации. — Невозможно изъять весь речной сток, поскольку река — живой организм, в котором обитают различные виды растений, рыб, да и визуально пустые русла рек не кажутся привлекательными.
При этом в плане развития региона стоит строительство новых водохранилищ. Для обеспечения водных нужд Большой Ялты построят Мартовское водохранилище на реке Марта. Для Алушты обсуждается строительство Солнечногорского водохранилища. С каждым годом увеличивается потребление воды жителями Симферополя. Через пару лет станет актуальным наполнение Лозовского карьера, который пока еще эксплуатируется, но мы же говорим о ближайшем будущем. Как отмечает Захаров, невозможно просто взять и наполнить емкость. Отсек нужно подготовить, чтобы уменьшить водопотери, проверить на сейсмические нагрузки и провести еще ряд мероприятий.