Как в Крыму распределяют воду

— Буквально за неделю, благодаря осадкам, запасы водохранилищ пополнились на 2,5 млн кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это на 24,5 млн кубометров больше, — рассказал Захаров. — Часть воды из Белогорского гидроузла по реке Биюк-Карасу до села Новоивановка в Нижнегорском районе мы перенаправляем в основное русло Северо-Крымского канала. Когда вода туда попадает, дальше самотеком доходит до насосной станции № 2 вблизи поселка Советский. Дальше перекачивается до насосной станции № 3 в Ленинском районе и пополняет Станционное водохранилище. Вот такой путь проделывает вода. За январь Станционное водохранилище пополнилось почти на 5 млн кубометров. Мы даже немного перевыполнили план.