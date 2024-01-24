Перепад температур в 24 градуса ощутят новосибирцы в ближайшие дни

В ночь на четверг, 25 января, в регионе похолодает до −14, −19, а местами до −28 градусов. В дневное время станет теплее — −6, −11, местами до −17. Осадков не ожидается. На дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с.
Пятница станет самым тёплым днём уходящей недели. Так, в ночь на 26 января в регионе похолодает до −9, −14, местами до −22. Днём столбики термометров покажут −4, −9 градусов. Преимущественно без осадков, в западных районах области местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В ночь на субботу синоптики обещают похолодание до −11, −16, местами до −21. Днём температура воздуха поднимется до отметок −5, −10, местами до −16. Местами по области пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами ожидаются порывы до 13 м/c.
Ранее синоптики предупреждали, что в третьей декаде января в Новосибирской области температура воздуха может опуститься до −42 градусов.