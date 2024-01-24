Перепад температур в 24 градуса ощутят новосибирцы в ближайшие дни

В ночь на четверг, 25 января, в регионе похолодает до −14, −19, а местами до −28 градусов. В дневное время станет теплее — −6, −11, местами до −17. Осадков не ожидается. На дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с.