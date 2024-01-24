В Волгограде годовщину Сталинградской победы отметят выставками и концертами

Учреждения культуры подготовили масштабную программу к 81-й годовщине победы в Сталинградской битве. В 2024 году мероприятия будут проходить в разных форматах, в том числе и на московских площадках.