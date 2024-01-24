В Волгограде годовщину Сталинградской победы отметят выставками и концертами

По данным регионального комитета культуры, в волгоградской «Горьковке» с 19 января уже открылась выставка «Победители». Посетители могут увидеть портреты ветеранов, зарисовки и этюды художников — участников Великой Отечественной войны.
«Царицынская опера» представит 26 января концерт-ревю в память об артистах, которые поднимали боевой дух солдат в тот сложный период. 27 января в театре споют песни советских лет, а 1 февраля состоится концерт хоровой капеллы «О доблести, о славе и любви».
28 января на юге Волгограда проведут интерактивную военно-патриотическую программу с элементами исторической реконструкции. Ее организаторами станут музей-заповедник «Старая Сарепта» и военно-исторический клуб «Пехотинец».
В музее Машкова 1 февраля откроется выставка картин «Алексей Бородин. Художник и солдат», созданных художником во время Великой Отечественной войны.
С 1 по 20 февраля в областном театре кукол, который уже работает в новом здании — бывшем кинотеатре «Победа», представят спектакли «Сталинградская Мадонна» и «Опять звучат их голоса». Постановки основаны на реальных событиях.
В честь Сталинградской победы в феврале в планетарии покажут полнокупольную программу «Бессмертный подвиг Сталинграда», в ней отражены главные этапы исторических событий.
Одна из программ, подготовленных областным краеведческим музеем, начнется 1 февраля. Посетители смогут услышать «Легенду о сталинградском Фениксе» — рассказ о героической обороне Дома Павлова. В этот же день в мемориальной квартире Михаила Луконина состоится урок литературы под названием «Сержантская проза».
2 февраля в музее пройдет увлекательный квест под названием «Дорога в Сталинград», где посетителям предстоит пройти «курс молодого бойца». Команды смогут принять участие в военно-историческом квесте и изучить выставочные залы музея, собирая факты о войне. Там же посетители смогут увидеть диораму разрушенного города и личные вещи защитников Сталинграда.
Областная библиотека для молодежи 2 февраля проведет тематические лекции и историческое погружение «Сталинградский вокзал: история героической обороны». Библиотека для слепых откроет тематические книжные выставки. В областной детской библиотеке с 28 января по 9 февраля пройдет целая серия мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине победы под Сталинградом.
31 января на сцене областного центра народного творчества состоится концерт под названием «Строка, оборванная войной…», где зазвучат стихи волгоградских поэтов, патриотические музыкальные композиции и песни военных лет. 5 февраля в консерватории им. П. А. Серебрякова пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Сталинградская битва в историко-культурной памяти народов». Волгоградский казачий театр покажет выставку фотодокументов «Хроника событий. Операция “Уран”. Областная детская художественная галерея также проведет ряд передвижных выставок, посвященных событию.
Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» рассказывала о мероприятиях, которые проведут в честь годовщины Сталинградской победы в районах Волгоградской области и на площадке ВДНХ в Москве.