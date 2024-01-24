В Молдове снизился уровень подростковой беременности.

— В большинстве случаев 85−90% матерей-подростков родом из сельской местности, где доступ к информации более ограничен. С каждым подростком необходимо обсудить, когда появляются первые признаки полового развития, как развивается организм, как предотвратить инфекцию, как предотвратить беременность, как общаться мальчикам и девочкам… Об этом нужно говорить задолго до завершения полового созревания, — отмечает акушер-гинеколог Галина Лешко.