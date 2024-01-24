В Молдове снизился уровень подростковой беременности.
По данным Национального бюро статистики, в 2022 году более 1500 девочек-подростков в нашей стране стали матерями.
В Республике Молдова за последние 6 лет произошло значительное снижение числа ранних беременностей, составив 5,6% от общего числа, пишет radiomoldova.md.
— В большинстве случаев 85−90% матерей-подростков родом из сельской местности, где доступ к информации более ограничен. С каждым подростком необходимо обсудить, когда появляются первые признаки полового развития, как развивается организм, как предотвратить инфекцию, как предотвратить беременность, как общаться мальчикам и девочкам… Об этом нужно говорить задолго до завершения полового созревания, — отмечает акушер-гинеколог Галина Лешко.
Показатель ранних родов в возрасте 15−19 лет в 2022 году составил 22,9 новорожденных на 1000 женщин, а в 2021 году — 26,6.