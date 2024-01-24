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Еще несколько землетрясений произошли недалеко от Алматы

Начиная с 12 часов зафиксированы сразу несколько землетрясений на границе Кыргызстана и Китая, для Казахстана ощутимости нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.
Еще несколько землетрясений произошли недалеко от Алматы
Источник: adventtr / Getty Images

Первые подземные толчки после утренних зафиксированы в 12:29 алматинского времени. Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 252 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда — 4.5.

После землетрясение магнитудой 4.8 произошло в 13:04. Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Еще одно произошло в 14:03, а эпицентр землетрясения был расположен в 271 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила — 4.7.

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 24 января 2024 года в 15 часов 43 минуты 20 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", — говорится в сообщении. Магнитуда составила — 5.0.

Отмечается, что на территории РК ощутимости нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в 07:35. Его казахстанцы тоже не почувствовали. А вот ночью алматинцы могли ощутить толчки силой в 2 балла.

Еще два землетрясения были зафиксированы в 08:39 и в 08:54 магнитудами 4.4 и 5.1 соответственно.

Накануне сейсмологи сообщили, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание — никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах — после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.