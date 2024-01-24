Татьянин день: что запрещено делать 25 января

Святая известна своей непоколебимой верой в Христа. Когда язычники посадили ее в темницу, она начала молить господа о спасении и началось землетрясение. Даже львы, которые должны были ее загрызть, начали к ней ластиться и облизывать пяты. Погибла Татиана в результате казни. Палач отсек ей голову мечем.
Праздник Татьянин день совпал с датой открытия императрицей Елизаветой Петровной Московского университета (Ныне МГУ) еще в 1755 году. Со временем православное празднество перекочевало и в остальную часть общества и сформировался принципиально новый День — День российского студенчества.
Что запрещено делать.
Нельзя заниматься уборкой по дому;
Под запретом ссоры и споры;
Нельзя отказывать в помощи.
Что можно делать.
Незамужние девушки часто гадали на суженного, ведь это отличный день для традиционных ритуалов;
Призывать весну. Сделать это можно, если испечь каравай в форме солнца. Появился на выпечке холмик — жди удачу. Трещины — несчастья придут в дом.
Народные приметы.
Идет снег — февраль будет очень холодным;
Восход солнечный — погода будет теплой;
Считается, что все женщины, рожденные в Татьянин день, станут настоящими хранительницами очага и хозяйками.