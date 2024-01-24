Татьянин день: что запрещено делать 25 января

Святая известна своей непоколебимой верой в Христа. Когда язычники посадили ее в темницу, она начала молить господа о спасении и началось землетрясение. Даже львы, которые должны были ее загрызть, начали к ней ластиться и облизывать пяты. Погибла Татиана в результате казни. Палач отсек ей голову мечем.